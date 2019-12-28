Дж. Дэвис перед боем с Гамбоа едва не провалил взвешивание

Ранним утром 29 декабря мск в Атланте (штат Джорджия, США) в титульном поединке в лёгком весе встретятся экс-чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Юриоркис Гамбоа. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Кубинец показал на весах 61,0 кг. А Дэвис едва не провалил взвешивание: он уложился в лимит весовой категории только со второго раза. В итоге весы под ним показали тоже 61,0 кг. У Дэвиса уже были проблемы с весогонкой, он даже терял из-за этого пояс чемпиона мира.

Напомним, на турнире в Атланте также сразятся действующий чемпион по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Жан Паскаль и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек.