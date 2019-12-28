Лебедев призвал А. Емельяненко удалить послание Фёдору в «Инстаграме»

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев отреагировал на скандал, разразившийся в Сети между братьями Емельяненко. Напомним, в одном из недавних интервью Фёдор заявил, что брат для него мёртв.
В ответ Александр сначала призвал того пойти и поставить свечку в церкви, а затем и вовсе записал для брата видео. В послании Александр посоветовал Фёдору забыть о нём и намекнул, что вся семья его не поддерживает. Новое обращение Александра вызвало бурную реакцию. Комментарий оставил и Лебедев.
«Саня, удали пост! Бесы сейчас радуются… Саня, удали, будь мудрым...» — написал Лебедев.
Напомним, завтра, 29 декабря, Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator 237, где подерётся с Куинтоном Джексоном. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ф. Емельяненко — Джексон.
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