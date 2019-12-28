Видео: Дж. Дэвис устроил потасовку с Гамбоа во время битвы взглядов

В ночь с 28 на 29 декабря в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в ходе которого пройдёт титульный поединок в лёгком весе. Экс-чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис встретится с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Юриоркисом Гамбоа.
В канун боя спортсмены провели традиционную дуэль взглядов. В её ходе американец толкнул Гамбоа, в дальнейшие события вмешалась охрана, благодаря чему развитие конфликта удалось пресечь.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Showtime Boxing в «Твиттере».
Напомним, Гамбоа предыдущий поединок провёл в июле этого года, нокаутировав экс-чемпиона мира Романа Мартинеса. Джевронта Дэвис в минувшем бою досрочно победил Рикардо Нуньеса.
- 28 декабря 2019
-
11:59
-
10:38
-
09:32
-
07:25
-
05:00
-
01:02
- 27 декабря 2019
-
23:47
-
22:32
-
21:19
-
20:43
-
20:01
-
18:37
-
17:55
-
16:18
-
15:01
-
14:00
-
13:48
-
13:08
-
12:50
-
12:01
-
11:50
-
11:02
-
10:41
-
10:13
-
09:45
-
09:12
-
00:36
- 26 декабря 2019
-
23:37
-
22:59
-
22:28
-
21:20
-
20:54
-
19:01
-
18:40
-
17:47