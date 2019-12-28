Видео: Дж. Дэвис устроил потасовку с Гамбоа во время битвы взглядов

В ночь с 28 на 29 декабря в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в ходе которого пройдёт титульный поединок в лёгком весе. Экс-чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис встретится с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Юриоркисом Гамбоа.

В канун боя спортсмены провели традиционную дуэль взглядов. В её ходе американец толкнул Гамбоа, в дальнейшие события вмешалась охрана, благодаря чему развитие конфликта удалось пресечь.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Showtime Boxing в «Твиттере».

Напомним, Гамбоа предыдущий поединок провёл в июле этого года, нокаутировав экс-чемпиона мира Романа Мартинеса. Джевронта Дэвис в минувшем бою досрочно победил Рикардо Нуньеса.