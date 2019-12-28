Альварес: очень хочется встретиться с Мейвезером в 2020 году

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес признался, что в 2020 году хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Вместе с тем мексиканец признал, что такая встреча маловероятна.

«Мне бы очень хотелось встретиться с Мейвезером. По сравнению с нашим первым боем, сейчас совершенно другое время. Я был очень молод, и с точки зрения опыта сейчас я совершенно другой боец. Встреться мы сейчас, зрители увидели бы абсолютно другой итог. Но не думаю, что мы с Флойдом подерёмся снова», — приводит слова Альвареса TMZ.

Первый поединок Флойда Мейвезера с Саулем Альваресом состоялся в сентябре 2013 года. Тогда американец одержал победу решением большинства судей.