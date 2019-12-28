Альварес: очень хочется встретиться с Мейвезером в 2020 году
Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес признался, что в 2020 году хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Вместе с тем мексиканец признал, что такая встреча маловероятна.
«Мне бы очень хотелось встретиться с Мейвезером. По сравнению с нашим первым боем, сейчас совершенно другое время. Я был очень молод, и с точки зрения опыта сейчас я совершенно другой боец. Встреться мы сейчас, зрители увидели бы абсолютно другой итог. Но не думаю, что мы с Флойдом подерёмся снова», — приводит слова Альвареса TMZ.
Первый поединок Флойда Мейвезера с Саулем Альваресом состоялся в сентябре 2013 года. Тогда американец одержал победу решением большинства судей.
- 28 декабря 2019
-
13:55
-
12:43
-
11:59
-
10:38
-
09:32
-
07:25
-
05:00
-
01:02
- 27 декабря 2019
-
23:47
-
22:32
-
21:19
-
20:43
-
20:01
-
18:37
-
17:55
-
16:18
-
15:01
-
14:00
-
13:48
-
13:08
-
12:50
-
12:01
-
11:50
-
11:02
-
10:41
-
10:13
-
09:45
-
09:12
-
00:36
- 26 декабря 2019
-
23:37
-
22:59
-
22:28
-
21:20
-
20:54
-
19:01
Партнерский контент