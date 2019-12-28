Тактаров считает, что в скором времени Россия может получить ещё трёх чемпионов UFC

Прославленный боец ММА Олег Тактаров поделился мыслями, кто из россиян в ближайшем будущем сможет завоевать титул в UFC. По словам Тактарова, на сегодняшний день на это претендуют три человека.

«Если не испортят Петра Яна, не испортит прежде всего руководство UFC. Яну нужно понять, что всё происходящее вокруг него сейчас — пыль: рассеется, и ничего не будет. Ислам Махачев такого же уровня, у него такие же шансы, как и у Яна. Но там есть другие вещи, из-за которых его могут притормозить. Надеюсь, Волкову не будут мешать те, кто мешает, и он найдёт в себе силы сделать то, что сделал Хабиб после нашего с ним разговора.

Но Волков слишком мягкотелый. Те, кто его окружают, не такие мудрые, как Абдулманап Нурмагомедов. Волкову нужен другой лагерь, ему нужно быть с другими людьми. У него есть шанс. Он обучаемый, нестандартный, бьёт как молотом и научился бороться в партере. Просто нужно готовиться в другом лагере, и лучше всего — за пределами России", — рассказал Тактаров в интервью, размещённом на канале Sports Insider в YouTube.