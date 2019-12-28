Президент Bellator: для меня Ф. Емельяненко — лучший тяжеловес в истории ММА

Глава лиги Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о российском бойце Фёдоре Емельяненко. По его словам, Фёдор — лучший тяжеловес в истории смешанных единоборств.

«Как отношусь к Фёдору? Он особенный боец. Особенный для ММА. Фёдор — легенда, и лично для меня он является лучшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств. Говоря это, считаю, что он заслуживает чести уйти из спорта на своих условиях. Мы подписали с ним контракт на три поединка, и первая наша остановка будет в Японии», — приводит слова функционера MMAJunkie.

Напомним, завтра, 29 декабря, в Сайтаме состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном событии встретятся Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон. «Чемпионат» проведёт трансляцию боя Емельяненко — Джексон.