Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дрозд: тайский бокс вошёл в состав СШОР по единоборствам Москомспорта

Дрозд: тайский бокс вошёл в состав СШОР по единоборствам Москомспорта
Бокс/ММА 0

Президент Федерации тайского бокса города Москвы Григорий Дрозд рассказал о подписании приказа о создании групп спортивной подготовки по виду спорта «Тайский бокс» в составе СШОР по единоборствам ГБУ «МГФСО» Москомспорта.

«Мы шли к этому событию четыре года. И теперь, с 1 января 2020 года, открывается спортивное отделение Москомспорта по виду спорта «Тайский бокс». Благодаря успехам наших спортсменов на мировых и российских соревнованиях, благодаря их тренерам и вообще всем, кто поддерживает и развивает тайский бокс в Москве, благодаря вниманию Москомспорта и его руководителя Алексея Александровича Кондаранцева мы пришли к такому результату. Это знаковое, историческое событие, и я очень рад, что тайский бокс в Москве получил новый потенциал роста», — сказал Дрозд.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019