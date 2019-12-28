Дрозд: тайский бокс вошёл в состав СШОР по единоборствам Москомспорта

Президент Федерации тайского бокса города Москвы Григорий Дрозд рассказал о подписании приказа о создании групп спортивной подготовки по виду спорта «Тайский бокс» в составе СШОР по единоборствам ГБУ «МГФСО» Москомспорта.



«Мы шли к этому событию четыре года. И теперь, с 1 января 2020 года, открывается спортивное отделение Москомспорта по виду спорта «Тайский бокс». Благодаря успехам наших спортсменов на мировых и российских соревнованиях, благодаря их тренерам и вообще всем, кто поддерживает и развивает тайский бокс в Москве, благодаря вниманию Москомспорта и его руководителя Алексея Александровича Кондаранцева мы пришли к такому результату. Это знаковое, историческое событие, и я очень рад, что тайский бокс в Москве получил новый потенциал роста», — сказал Дрозд.