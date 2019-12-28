К первенству России-2020 по тайскому боксу будет построена новая арена

Технический директор СФТБМР Сергей Куимов прокомментировал выбор места проведения первенства России — 2020, которое пройдёт с 17 по 26 апреля в Федурине Нижегородской области на базе «Изумрудное», где ожидается строительство новой арены.



«Изумрудное» произвело очень хорошее впечатление. Здесь все организовано чётко, а компактное проживание участников помогает решить проблемы безопасности, логистики, питания и многие другие. И место здесь живописное: вокруг лес и красивый вид на Горьковское море. Кроме того, мы посмотрели новую арену, которая должна быть сдана до Нового года. Там будут два больших зала, где можно разместить и соревновательную зону, и сделать шикарную зону для награждения», — сказал Куимов.