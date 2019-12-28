Минаков: у Джексона есть мотивация подготовиться к Емельяненко по-особенному

Российский боец Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона.



«Шансы Фёдора на победу? Да самые большие шансы! Всё зависит от того, насколько Джексон серьёзно относится к бою. Если Ремпэйдж готовился, то всё так просто будет, а если не особо много времени уделял тренировкам… Вопрос в атлетических кондициях. Фёдор всегда в форме, всегда держит тонус и до сих пор сохраняет атлетичность. Куинтон опасен, если он в форме. Он очень опасен, с ударом и в борьбе разбирается.



Думаю, у Джексона есть мотивация подготовиться к Фёдору по-особенному. Сложно залезть к нему в голову, но если судить по себе, меня бы такой вызов мотивировал. А что касается его последних боёв, то видно, что Ремпэйдж больше не такой спортсмен, который живёт боями и тренировками», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Бой Емельяненко с Джексоном состоится 29 декабря.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.