Василевский: бой Емельяненко и Джексона не продлится и половины первого раунда

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона.
«Бой не продлится и половины первого раунда, будет очень скоротечным — кто-то из них рухнет. Фёдор должен его побить, хоть Джексон и крутой боец. Емельяненко подошёл к бою более дисциплинированно, хоть и всегда был дисциплинированным в этом плане. Рэмпейдж, судя по тому что весит под 130 кг, будет надеяться на удар. Возможно, Федя тоже может рухнуть, к сожалению. Моё мнение — Фёдор его нокаутирует в первой половине первого раунда.
Очередной бой Фёдора? Почему бы и нет? Здесь, конечно, и денежная мотивация далеко не на последнем месте. Пока у Емельяненко есть желание, пока он хорошо себя чувствует, почему нет. Может быть, ему нравится тренировочный процесс, процесс подготовки. Если это будет длиться несколько лет, ну и пусть, пожалуйста. Ничего плохого в этом не вижу. Если ему нравится выходить в клетку, чувствовать этот драйв, пусть дерётся. Людям нравится смотреть его бои, и мне нравится смотреть его бои, как бы он сейчас ни дрался, ни падал, ни проигрывал. История, которая была, и бои, которые были, невозможно вычеркнуть», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Бой Емельяненко с Джексоном состоится 29 декабря.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.
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