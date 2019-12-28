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Сехудо — Яну: ты побил старого, 41-летнего скейтбордиста на пенсии

Сехудо — Яну: ты побил старого, 41-летнего скейтбордиста на пенсии
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо ответил на вызов российского бойца Петра Яна. 14 декабря Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайю Фейбера, после чего бросил вызов Сехудо. Ранее Сехудо заявил, что в следующем бою встретится с бразильским бойцом Жозе Алду.

«Раз ты побил старого, 41-летнего скейтбордиста на пенсии, я разберусь с Жозе Алду, который выглядит так, как будто он мексиканский Дэна Уайт», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе, оставив у себя пояс организации в легчайшей весовой категории. После этого боец прокомментировал решение отказаться от одного из поясов.

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