Сехудо — Яну: ты побил старого, 41-летнего скейтбордиста на пенсии

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо ответил на вызов российского бойца Петра Яна. 14 декабря Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайю Фейбера, после чего бросил вызов Сехудо. Ранее Сехудо заявил, что в следующем бою встретится с бразильским бойцом Жозе Алду.



«Раз ты побил старого, 41-летнего скейтбордиста на пенсии, я разберусь с Жозе Алду, который выглядит так, как будто он мексиканский Дэна Уайт», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».



Напомним, ранее стало известно, что Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе, оставив у себя пояс организации в легчайшей весовой категории. После этого боец прокомментировал решение отказаться от одного из поясов.