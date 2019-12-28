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Ян — Сехудо: можешь полировать мой пояс, я иду

Ян — Сехудо: можешь полировать мой пояс, я иду
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на выпад со стороны чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо. 14 декабря Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайю Фейбера, после чего бросил вызов Сехудо. Сехудо накануне заявил, что Ян победил 41-летнего старика.

«Бедный Генри расстроился, что я победил старика, которого он вызывал на бой несколько месяцев назад. Можешь полировать мой пояс, я иду», — написал Ян в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе, оставив у себя пояс организации в легчайшей весовой категории. После этого боец прокомментировал решение отказаться от одного из поясов.

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