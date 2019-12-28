А. Емельяненко встретится с Исмаиловым 3 апреля

3 апреля в Москве на« ВТБ Арене» лига ACA проведёт бой в тяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107, сообщает пресс-служба ACA.
Магомед Исмаилов провёл в профессиональной карьере 18 поединков, в которых одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свёл вничью. В последний раз он выходил в клетку 27 сентября 2019 года, одержав победу над Артёмом Фроловым единогласным решением судей.
Александр Емельяненко в профессиональной карьере провёл 36 поединков, одержав 28 побед, семь раз потерпев поражение и один бой сведя вничью. Поединок с Тони Джонсоном, прошедший 18 августа 2018 года, завершился вничью. В последнем бою Емельяненко выступал по правилам бокса против Михаила Кокляева, одержав победу нокаутом в первом раунде.
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