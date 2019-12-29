Исмаилов: Кадыров вынесет Емельяненко
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением об исходе возможного боя между Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.
«Вынесет ли Рамзан Ахматович Александра Емельяненко? Запросто. Реально в этот бой не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю», — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».
Исмаилов также дал прогноз на собственный бой с Емельяненко.
«Я его забодаю в стойке! Я буду быстрым! Я буду быстро сближаться с ним, быстро разрывать дистанцию. Он будет не успевать за мной!» — подчеркнул Исмаилов.
Бой в тяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко пройдёт в рамках турнира ACA 107 3 апреля.
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