Исмаилов: Кадыров вынесет Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением об исходе возможного боя между Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.



«Вынесет ли Рамзан Ахматович Александра Емельяненко? Запросто. Реально в этот бой не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю», — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».



Исмаилов также дал прогноз на собственный бой с Емельяненко.



«Я его забодаю в стойке! Я буду быстрым! Я буду быстро сближаться с ним, быстро разрывать дистанцию. Он будет не успевать за мной!» — подчеркнул Исмаилов.

Бой в тяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко пройдёт в рамках турнира ACA 107 3 апреля.

