Начало боя Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон ожидается в 8:00 мск

29 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 237. В его главном событии встретятся Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон. Начало боя — примерно в 8:00 мск.

Последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года, проиграв американскому бойцу Райану Бейдеру. На его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA (38 побед и 13 поражений).

Ранее в преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин уступил сопернику, показав на весах 109 кг, в то время как вес Джексона составил 120,2 кг.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.