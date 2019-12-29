Дж. Дэвис в последнем раунде нокаутировал Гамбоа, Паскаль победил Джека

В Атланте (штат Джорджия, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Джервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа. На кону встречи стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком весе.
Дэвис, будучи фаворитом встречи, оправдывал статус и работал первым номером. В ходе встречи американец трижды отправлял Гамбоа в нокдаун. При этом Юриоркис, невзирая на это, опасно отвечал и несколько раз ошеломил соперника жёсткими попаданиями.
На последней минуте заключительного раунда Гамбоа пропустил акцентированный апперкот, после чего Дэвис провёл ещё несколько ударов и заставил рефери остановить встречу.
В соглавном событии вечера чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Жан Паскаль встретился с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком. Соперники показали зрелищный бой и в ходе встречи оба оказались в нокдауне. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Паскалю.
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