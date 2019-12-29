Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног. На встрече с Роналду Турганбеков был с мячом. Он отдал португальцу пас, после чего обнял его.
«Именно потому ты лучший. Спасибо большое, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым», — написал Нурмагомедов.
Напомним, Хабиб впервые встретился с Турганбековым 24 декабря во время общения с болельщиками в городе Алма-Ате. Он поиграл с мальчиком в футбол, а затем они обменялись подарками.
Видео встречи юного Али Турганбекова с Криштиану Роналду можно увидеть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Хабиб поиграл в футбол с мальчиком, родившимся без ног
- 29 декабря 2019
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:34
-
09:02
-
08:43
-
05:39
-
01:33
-
00:39
- 28 декабря 2019
-
23:32
-
22:24
-
22:15
-
21:35
-
20:11
-
19:06
-
19:00
-
18:23
-
17:45
-
17:25
-
16:54
-
16:13
-
16:05
-
14:56
-
13:55
-
12:43
-
11:59
-
10:38
-
09:32
-
07:25
-
05:00
-
01:02
- 27 декабря 2019
-
23:47
-
22:32
-
21:19
Партнерский контент