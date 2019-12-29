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Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног. На встрече с Роналду Турганбеков был с мячом. Он отдал португальцу пас, после чего обнял его.

«Именно потому ты лучший. Спасибо большое, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб впервые встретился с Турганбековым 24 декабря во время общения с болельщиками в городе Алма-Ате. Он поиграл с мальчиком в футбол, а затем они обменялись подарками.

Видео встречи юного Али Турганбекова с Криштиану Роналду можно увидеть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Хабиб поиграл в футбол с мальчиком, родившимся без ног
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