Ф. Емельяненко: запланировано два боя, но пока ничего не подтверждено

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подтвердил, что намерен продолжать карьеру. Вместе с тем он подчеркнул, что относительно двух следующих поединков ещё ничего не подтверждено.

«Дальнейшая карьера? Запланировано два боя, но пока ничего не подтверждено. Будет видно», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко на турнире Bellator 237 в Японии встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.