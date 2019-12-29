Джексон: Фёдор Емельяненко не должен заканчивать карьеру
Боец смешанных единоборств Куинтон Джексон поделился впечатлениями от поражения в бою с Фёдором Емельяненко. Американец убеждён, что россиянину пока рано завершать карьеру.
«Фёдор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать. Проиграл, потому что очень большой. Мне тяжело было двигаться, я был медленнее. Всё закономерно», — приводит слова Джексона ТАСС.
Ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин нокаутировал соперника уже в первом раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе.
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