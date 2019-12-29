Тактаров: Фёдор — боец до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает

Прославленный боец ММА Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка Фёдора Емельяненко с Куинтоном Джексоном. Олег отдал должное россиянину и раскритиковал Джексона за лишний вес.

«Лень Джексона особенно ярко проявилась после 40. По-моему он думал, что бой будет по правилам сумо.

Умение вставать после проигрыша у Фёдора не отнять. Безграничное уважение только за это. Он конечно настоящий боец до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает и никогда уже не не хватит. Нужно походить и прожить жизнь в его мокасинах. Готов, нацелен, хоть и о защите опять не думал и пару раз могло бы прилететь. Приятный подарок стране на Новый Год», — написал Тактаров на своей странице в социальной сети «Инстаграм».