Вартанян: Фёдор жёстко продемонстрировал, что ещё готов биться

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился впечатлением от победы Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 237 над Куинтоном Джексоном. По словам Вартаняна, яркое выступление россиянина доказало, что тот ещё способен продолжать карьеру.

«Всё было сделано чётко и коронно. Многие познали на себе правую руку Фёдора Емельяненко. Победа на классе. Соперник был слаб? Возраст берет своё. Раз Фёдор так ярко и красочно заканчивает карьеру, то всем было бы интересно, чтобы он продолжал. Если чувствует в себе силы, пусть продолжает. Всё зависит только от него, всё в его руках. В сегодняшнем бою он жёстко продемонстрировал, что ещё готов биться», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.