Адбулманап Нурмагомедов: Хабиб мог бы выступать и до 35, но он через многое прошёл

Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о карьере сына. По его словам, Хабиб мог бы выступать и до 35, но, вероятнее всего, он покинет спорт в ближайшие два года.

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Это год или два. Но решит вся команда. Почему? А вы хотите, чтобы он обязательно упал или проиграл? Вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он мог бы выступать и до 35. Но он через многое прошёл. Слишком много травм, очень тяжёлый тренировочный процесс. Думаете, легко заработать профессиональный рекорд 28-0?» — сказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на YouTube-канале «События в мире бокса и ММА».