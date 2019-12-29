А. Емельяненко высказался о победе брата на турнире в Японии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу брата, Фёдора, над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в Японии.
«Ходят, наступают друг на друга. По-другому никак не откомментировать данный поединок», — приводит слова Александра Емельяненко РБК.
Фёдор нокаутировал Джексона в первом же раунде. Это первый из трёх его запланированных поединков в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры прославленного спортсмена руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.
Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что на сегодняшний день брат для него мертв. Он отметил, что ему жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Александр в ответ обвинил брата в глупости и задался вопросом, почему тот «хоронит его при жизни».
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