Шлеменко: самым нормальным соперником для Ф. Емельяненко был бы Митрион

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о победе Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном, отметив, что россиянин находится в отличной форме. Также Шлеменко заявил, что следующим соперником Емельяненко должен стать Мэтт Митрион.
«Фёдор легко двигался. Порхал как бабочка, жалил как оса. То, что говорили о Мухаммеде Али раньше, можно было бы сказать и про Емельяненко сегодня. Правда, Фёдор выбросил очень много неточных ударов, а хорошо попал только раз — и это привело к нокауту. Джексон вроде хорошо перекрывался, ставил свои любимые блоки, но это не помогло.
Раньше у Фёдора были конкретные проблемы с ребятами из полутяжёлого веса. Против них ему не хватало скорости. Это мы видели с поединках с Райаном Бейдером и тем же Деном Хендерсоном, который вообще старше Емельяненко. Потому я бы порекомендовал Фёдору выбирать таких как Рэмпейдж — больших и тяжёлых. В молодости Фёдор побеждал, потому что был быстрее всех. Соперники не успевали моргнуть, а он уже наносил серию, и люди падали. Поскольку Фёдор может выступать только в Bellator, считаю самым нормальным соперником для него был бы Мэтт Митрион. Я думаю, что Емельяненко проиграл ему неоднозначно. Оба попали, оба пошли на риск, но больше повезло американцу. Здесь не мешало бы поставить точку", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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