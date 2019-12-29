Валуев поздравил Ф. Емельяненко с победой над Джексоном

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поздравил бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко с победой, одержанной на турнире Bellator 237.

«Искренние поздравления Фёдору. Несмотря на полярные мнения до боя, он одержал яркую победу. Отлично», — написал Валуев на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.