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В Bellator готовы организовать для Ф. Емельяненко титульный бой

В Bellator готовы организовать для Ф. Емельяненко титульный бой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Глава Bellator Скотт Кокер заявил о готовности организовать для Фёдора Емельяненко титульный бой в тяжёлом весе. При этом функционер подчеркнул, что многое будет зависеть от желания спортсмена.

«Дадим возможность ему выбирать. В бою с Джексоном он выглядел фантастически. Так что, если захочет побороться за титул, мы обсудим с ним это. Но пока сказал ему, чтобы отдыхал, побыл с семьёй. Мы с ним будем в контакте и через некоторое время поговорим о дальнейших планах», — сказал Кокер в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с ветераном смешанных единоборств Куинтоном Джексоном и нокаутировал его в первом же раунде.

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