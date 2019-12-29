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Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Фёдора

Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Фёдора
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о силе братьев Емельяненко. Он прокомментировал и конфликт Фёдора и Александра, из-за которого они не общаются уже несколько лет

«Думаю, Александр сейчас лучше. Лучшие годы Фёдора позади, а Александр стал лучше, чем был. Он привёл себя в порядок.

Печально наблюдать, как они общаются. Сора из избы лучше не выносить. И мы должны найти оправдание для своего брата. Как для старшего, так и для младшего. Надеюсь, в будущем у них всё будет хорошо. Когда люди сходятся после таких разногласий, обычно связь становится очень крепкой. Надеюсь, именно к этому они и придут", — приводит слова Исмаилова «Советский спорт».

Вчера, 28 декабря, стало известно, что 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107 состоится поединок Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко.

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