Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джексон: ощущал себя гиппопотамом

Джексон: ощущал себя гиппопотамом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Куинтон Джексон поделился впечатлениями от поражения в бою с Фёдором Емельяненко.

«Парни, простите. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я понимал, что один из нас будет жёстко нокаутирован. Но не знал, что это буду я. Я не зол. Иногда побеждаешь, иногда — проигрываешь, но деньги тебе платят в любом случае. Об этом стоит помнить.

Я знаю, что делать дальше. Мне нужно сбросить вес. Я ощущал себя гиппопотамом. Но это не оправдание, это моя ошибка. Я вернусь в бои, но уже не в тяжёлом весе. Мне нужно сбросить лишние килограммы», — приводит слова Куинтона Джексона MMAJunkie.

29 декабря Фёдор Емельяненко выступил на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин нокаутировал соперника уже в первом раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019