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Арум: первый бой Фьюри и Уайлдера не стоит сравнивать по популярности с реваншем

Арум: первый бой Фьюри и Уайлдера не стоит сравнивать по популярности с реваншем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Боб Арум уверен, что реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера станет гораздо более популярным событием, чем первый бой.

«Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко, а затем на долгое время исчез. Никто не знал, что на самом деле с ним случилось. Тайсон очень долго был вне поля зрения. Поэтому первый бой Фьюри и Уайлдера не стоит сравнивать по популярности с реваншем. Первый поединок транслировался на Showtime — маленькой сети, у которой не так много подписчиков.

У нас был один год, чтобы сделать Тайсона Фьюри популярным в США. Благодаря ESPN теперь все в Америке знают о Тайсоне Фьюри. Я уверен, что он может остановить Уайлдера. Тайсон не оставит судьбу боя в руках судей. Он сделает всё, чтобы победить Уайлдера досрочно», — приводит слова Боба Арума BoxingNews24.

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