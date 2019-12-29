Менеджер Макгрегора: вижу то пламя, что сейчас разгорелось в Коноре

Менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что в ирландце разгорелось пламя и он действительно настроен провести более чем один бой в 2020 году.



«Я вижу то пламя, что сейчас разгорелось в Коноре. Это вряд ли кого-то удивит, учитывая то, какого успеха он достиг. Мы делали такие вещи, о которых другие даже не помышляли, начиная от боя с Мейвезером и заканчивая огромными контрактами. Мы гордимся этим.



Жизнь не делится на чёрное и белое. Всем нужно время, чтобы понять, что для нас важно и какие перед нами стоят цели как в карьере, так и в личной жизни. Когда эти две вещи сходятся, в жизни наступает гармония. Это и происходит с Конором. Он осознаёт, кто он есть. И он полностью сфокусирован на том, чтобы достичь этого. Вот поэтому мы говорим о следующем «сезоне» — это будет больше, чем один бой», — приводит слова Оди Аттара BJPenn.