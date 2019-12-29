Менеджер Макгрегора: вижу то пламя, что сейчас разгорелось в Коноре

Менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что в ирландце разгорелось пламя и он действительно настроен провести более чем один бой в 2020 году.
«Я вижу то пламя, что сейчас разгорелось в Коноре. Это вряд ли кого-то удивит, учитывая то, какого успеха он достиг. Мы делали такие вещи, о которых другие даже не помышляли, начиная от боя с Мейвезером и заканчивая огромными контрактами. Мы гордимся этим.
Жизнь не делится на чёрное и белое. Всем нужно время, чтобы понять, что для нас важно и какие перед нами стоят цели как в карьере, так и в личной жизни. Когда эти две вещи сходятся, в жизни наступает гармония. Это и происходит с Конором. Он осознаёт, кто он есть. И он полностью сфокусирован на том, чтобы достичь этого. Вот поэтому мы говорим о следующем «сезоне» — это будет больше, чем один бой», — приводит слова Оди Аттара BJPenn.
- 29 декабря 2019
-
19:39
-
18:49
-
17:51
-
16:57
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:59
-
14:18
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:29
-
12:41
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:34
-
09:02
-
08:43
-
05:39
-
01:33
-
00:39
- 28 декабря 2019
-
23:32
-
22:24
-
22:15
-
21:35
-
20:11
-
19:06
-
19:00
-
18:23
-
17:45