Дэвис: я — главный в лёгком и втором полулёгком весе

Чемпион WBA Regular в лёгком весе Джервонта Дэвис поделился впечатлениями от победы над кубинцем Юриоркисом Гамбоа.
«Я — главный в лёгком и втором полулёгком весе. У меня лучшая команда в боксе, они прикрывают меня за пределами ринга. Мой тренер сегодня отлично поработал. Он сказал мне не заряжаться на нокаут, и я сделал это, потому что я элитный боец. Я не спешил, мне нужно было его поймать, именно в этом была приоритетная задача.
Я хотел показать людям свои навыки. В четвёртом раунде я смог потрясти его, но он не сдался. Тогда я стал работать, чтобы измотать его и утомить. Я готов к каждому. Когда мне говорят, что я стал ближе к бою с Ломаченко, мне кажется, что его ставят выше меня. Но нет никого выше меня. Я способен продавать арены, так что выстраивайте претендентов в очередь», — приводит слова Дэвиса BoxingNews24.
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