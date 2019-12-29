Кадыров: четыре с половиной раунда буду бегать, а в пятом уложу Емельяненко одним ударом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможный поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кадыров отметил, что он рассчитывает победить Емельяненко одним ударом в пятом раунде.



«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» — написал Кадыров в «Твиттере».



Напомним, несколько дней назад Рамзан Кадыров выразил желание провести встречу с Александром Емельяненко, отметив, что ещё не определился с тем, в какой дисциплине он бы хотел сразиться — в боксе или смешанных единоборствах. 26 декабря Емельяненко принял вызов Кадырова, подчеркнув, что готов с ним боксировать. Александр добавил, что право определить дату и место встречи он предоставляет потенциальному оппоненту.