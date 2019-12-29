Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри: не допущу, чтобы исход боя с Уайлдером зависел от судей

Фьюри: не допущу, чтобы исход боя с Уайлдером зависел от судей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

«В первом поединке я победил Уайлдера по раундам со счётом 10-2, но судьи насчитали спорную ничью. В реванше всё будет по-другому. Я не допущу, чтобы исход этого боя зависел от судей», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019