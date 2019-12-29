Арум: проигравший в поединке Уайлдера и Фьюри имеет право на реванш

Промоутер Боб Арум сообщил, что в контракте бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера есть пункт, позволяющий проигравшему боксёру потребовать реванш. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.



«Если Уайлдер проиграет Тайсону Фьюри, то он не будет обязан требовать реванша. Но контракт подразумевает возможность для проигравшего потребовать третий бой. В таком случае он получит 40 процентов призового фонда, а победитель — 60 процентов», — приводит слова Боба Арума ESPN.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.