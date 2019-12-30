Тактаров сравнил Ф. Емельяненко с Макгрегором

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона. Напомним, 43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде боя в рамках турнира Bellator в Японии.

По словам Тактарова, Емельяненко настолько активно вёл себя в октагоне, что его вполне можно было сравнить с ирландским бойцом Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

«Фёдор прекрасно себя чувствовал, даже двигался лучше. О защите он вообще не думал, что немного странновато. Так себя вести может Макгрегор — скакать с опущенными руками. Может, поймал человек кураж.

Думаю, он рисковал, если там не было каких-то промоутерских решений. По крайней мере, он выступал в своей манере последних лет, вообще не думая о защите. У него было желание, видно, что он много тренировался. В такой ситуации, когда было два нокаута в последних боях и хватит малейшего тычка в голову для кровоизлияния, он не побоялся, пошёл и выиграл», — цитирует Тактарова ТАСС.

