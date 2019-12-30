Хабиб оказался ниже Макгрегора в списке лучших бойцов десятилетия по версии MMA Junkie
Портал MMA Junkie, освещающий смешанные единоборства, составил десятку лучших бойцов в период с 2010 по 2019 год. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, занял восьмое место.
На первой строчке обосновался Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, вторым стал Деметриус Джонсон, бывший чемпион организации в наилегчайшем весе, а третьим — Даниэль Кормье, бывший обладатель поясов в двух весовых категориях.
Также Нурмагомедова опередили Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор, Аманда Нуньес и Ронда Роузи. Замкнули первую десятку Жозе Алду и Макс Холлоуэй.
Напомним, 31-летний Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 28 побед в 28 боях в MMA.
Хабиб занял второе место в списке лучших бойцов десятилетия по версии MMA Fighting
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