Исмаилова признали лучшим бойцом 2019 года по версии Russia MMA Awards

Россиянин Магомед Исмаилов, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), признан лучшим бойцом смешанных единоборств 2019 года по версии Russia MMA Awards, сообщает «Р-Спорт».

Помимо Исмаилова на победу в голосовании претендовали Роман Богатов, Анатолий Малыхин, Альберт Туменов, Рустам Керимов, Владимир Минеев, Тагир Уланбеков, Александр Грозин и Алексей Буторин.

На счету 33-летнего спортсмена, выступающего в среднем весе, 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения, а ещё один поединок завершился вничью. В 2019 году боец победил Вячеслава Василевского и Артёма Фролова. Следующим его соперником станет 38-летний Александр Емельяненко, бой с которым состоится 3 апреля.

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