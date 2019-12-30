Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Забыли уже, поди». Валуев поздравил СССР с днём рождения. Фото

«Забыли уже, поди». Валуев поздравил СССР с днём рождения. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» картинку с напоминанием, что сегодня, 30 декабря, — годовщина образования СССР. Советский Союз был создан 30 декабря 1922 года.

«Забыли уже, поди», — подписал Валуев картинку.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» политика.

Напомним, ранее 46-летний Валуев, который последний бой на профессиональном ринге провёл в ноябре 2009 года, положительно отозвался об Иосифе Сталине, возглавлявшем страну с 1924 по 1953 год. Он отреагировал на слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.

«Величайший руководитель». Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева
«Он живёт благодаря Сталину». Чемпион ОИ по боксу Мехонцев раскритиковал Губерниева
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019