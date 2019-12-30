«Забыли уже, поди». Валуев поздравил СССР с днём рождения. Фото
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» картинку с напоминанием, что сегодня, 30 декабря, — годовщина образования СССР. Советский Союз был создан 30 декабря 1922 года.
«Забыли уже, поди», — подписал Валуев картинку.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» политика.
Напомним, ранее 46-летний Валуев, который последний бой на профессиональном ринге провёл в ноябре 2009 года, положительно отозвался об Иосифе Сталине, возглавлявшем страну с 1924 по 1953 год. Он отреагировал на слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.
«Величайший руководитель». Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева
«Он живёт благодаря Сталину». Чемпион ОИ по боксу Мехонцев раскритиковал Губерниева
- 30 декабря 2019
-
16:13
-
15:20
-
14:40
-
13:52
-
12:48
-
12:02
-
11:00
-
10:09
-
09:12
- 29 декабря 2019
-
23:31
-
22:26
-
21:42
-
20:57
-
19:39
-
18:49
-
17:51
-
16:57
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:59
-
14:18
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:29
-
12:41
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:34
-
09:02
Партнерский контент