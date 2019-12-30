«Забыли уже, поди». Валуев поздравил СССР с днём рождения. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» картинку с напоминанием, что сегодня, 30 декабря, — годовщина образования СССР. Советский Союз был создан 30 декабря 1922 года.

«Забыли уже, поди», — подписал Валуев картинку.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» политика.

Напомним, ранее 46-летний Валуев, который последний бой на профессиональном ринге провёл в ноябре 2009 года, положительно отозвался об Иосифе Сталине, возглавлявшем страну с 1924 по 1953 год. Он отреагировал на слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.

«Величайший руководитель». Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева