«РЕН ТВ» покажет следующие бои Макгрегора и Нурмагомедова в прямом эфире

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире главные бои двух турниров UFC, сообщает пресс-служба канала. В прямом эфире телеканала можно будет посмотреть бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне на турнире UFC 246 18 января и поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона на турнире UFC 249, который состоится 19 апреля.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В последней встрече его нокаутировал Джастин Гэтжи. Бой прошёл в лёгком весе.
Что касается поединка Хабиба Нурмагомедова и тони Фергюсона, то UFC уже четырежды пыталась организовать этот бой, но каждый раз поединок срывался из-за травмы одного из спортсменов. Хабиб Нурмагомедов в последнем поединке в сентябре 2019 года победил удушающим приёмом Дастина Порье, во второй раз защитив титул чемпиона организации в лёгком весе.
У Фергюсона 25 побед и 3 поражения, и последние 12 схваток он выиграл. В последнем поединке Фергюсон техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
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