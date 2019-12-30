Ильин: международный календарь большой, Россия на всех соревнованиях ставит высокие задачи

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин анонсировал главные спортивные события 2020 года.
«Чемпионат России состоится в конце марта в Сочи. Перед этим в феврале пройдут чемпионаты федеральных округов, где будут разыграны путёвки на чемпионат России. Для этого нужно будет попасть в тройку призёров. По итогам чемпионата России в Сочи будет сформирован состав сборной страны на чемпионат мира. Таким образом, в стране работает пирамида подготовки спортсменов в национальную команду.
К примеру, в Кемеровской области спортсмены проходят через чемпионат Кузбасса, потом через чемпионат Сибири, и затем боеспособная команда представляет регион на чемпионате России. Все эти внутренние соревнования способствуют повышению опыта спортсменов и формированию здоровой конкуренции за место в сборной команде страны. Наша задача — подготовить как можно больше конкурентоспособных на мировом уровне спортсменов для сборной России и развитие не только первых номеров, но и резерва», — сказал Ильин.
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