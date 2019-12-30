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Победители ЧР по муай-тай среди студентов представят Россию на студенческом ЧМ

Победители ЧР по муай-тай среди студентов представят Россию на студенческом ЧМ
Бокс/ММА 0

Наставник сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал об отборе в состав студенческой сборной России, которой предстоит участие в чемпионате мира среди студентов. Чемпионат мира пройдёт в августе 2020 года в столице Казахстана — городе Нур-Султан.

«Сейчас в Кемерово прошёл чемпионат России среди студентов, где местная команда выступила очень прилично, делегировав в сборную семь человек. Спортсмены, отобравшиеся на этом соревновании, будут защищать честь России в августе в Нур-Султане на студенческом чемпионате мира. Уверен, это будет очень интересный турнир, который продемонстрирует силы нашей сборной. Многие ребята ожидают его, пожелаю им удачи», — сказал Ильин.

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