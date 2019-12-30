Промоутер Дж. Дэвиса опроверг слухи о подкупе СМИ
Леонард Эллерби, промоутер новоиспечённого чемпиона мира в двух весовых категориях американца Джервонты Дэвиса опроверг слухи о том, что для раскрутки боёв Дэвиса используется подпкуп различных изданий.
«Мы не занимаемся подобной ерундой. Мы никому и никогда не платили за освещение боёв. У нас есть звезда, которую люди хотят увидеть. Нам не нужно для этого кому-то платить. Это просто обыкновенная поддержка. Мы не занимаемся такой чепухой. Я не делаю того, что делают другие промоутеры. То, что мы организуем в Mayweather Promotions, — это будущее», — приводит слова Леонарда Эллерби BoxingNews24.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что промоушен Джервонты Дэвиса подкупает СМИ ради более подробного освещения боёв.
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