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Промоутер Дж. Дэвиса опроверг слухи о подкупе СМИ

Промоутер Дж. Дэвиса опроверг слухи о подкупе СМИ
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Леонард Эллерби, промоутер новоиспечённого чемпиона мира в двух весовых категориях американца Джервонты Дэвиса опроверг слухи о том, что для раскрутки боёв Дэвиса используется подпкуп различных изданий.

«Мы не занимаемся подобной ерундой. Мы никому и никогда не платили за освещение боёв. У нас есть звезда, которую люди хотят увидеть. Нам не нужно для этого кому-то платить. Это просто обыкновенная поддержка. Мы не занимаемся такой чепухой. Я не делаю того, что делают другие промоутеры. То, что мы организуем в Mayweather Promotions, — это будущее», — приводит слова Леонарда Эллерби BoxingNews24.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что промоушен Джервонты Дэвиса подкупает СМИ ради более подробного освещения боёв.

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