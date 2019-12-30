Валуев: Емельяненко чётко попал по челюсти Джексона. Там была победа без вариантов

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу российского бойца ММА Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном.



«Пропустил американец удар — хороший, чёткий, выверенный удар справа. У Фёдора они всегда были очень сильными. Он чётко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» — цитирует Николая Валуева Национальная служба новостей.



Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.