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Валуев: Емельяненко чётко попал по челюсти Джексона. Там была победа без вариантов

Валуев: Емельяненко чётко попал по челюсти Джексона. Там была победа без вариантов
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу российского бойца ММА Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном.

«Пропустил американец удар — хороший, чёткий, выверенный удар справа. У Фёдора они всегда были очень сильными. Он чётко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» — цитирует Николая Валуева Национальная служба новостей.

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.

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