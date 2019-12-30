Валуев: Емельяненко чётко попал по челюсти Джексона. Там была победа без вариантов

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу российского бойца ММА Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном.
«Пропустил американец удар — хороший, чёткий, выверенный удар справа. У Фёдора они всегда были очень сильными. Он чётко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» — цитирует Николая Валуева Национальная служба новостей.
Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.
- 30 декабря 2019
-
23:50
-
22:39
-
21:10
-
20:06
-
19:46
-
17:24
-
16:13
-
15:20
-
14:40
-
13:52
-
12:48
-
12:02
-
11:00
-
10:09
-
09:12
- 29 декабря 2019
-
23:31
-
22:26
-
21:42
-
20:57
-
19:39
-
18:49
-
17:51
-
16:57
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:59
-
14:18
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:29
-
12:41
-
12:07
-
11:51