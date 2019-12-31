«Ничья, говоришь?» Нурмагомедов подколол бойца после тренировки. Фото

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, сделанную после тренировки.
«Ничья», — подписал боец фотографию, имея в виду результат спарринга с Нурмагомедовым.
Хабиб отреагировал на это, опубликовав в «Инстаграме» ту же фотографию.
«Ничья, говоришь?» — подписал он снимок.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Следующим соперником Хабиба, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.
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