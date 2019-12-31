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«Ничья, говоришь?» Нурмагомедов подколол бойца после тренировки. Фото

«Ничья, говоришь?» Нурмагомедов подколол бойца пос
«Ничья, говоришь?» Нурмагомедов подколол бойца после тренировки. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, сделанную после тренировки.

«Ничья», — подписал боец фотографию, имея в виду результат спарринга с Нурмагомедовым.

Хабиб отреагировал на это, опубликовав в «Инстаграме» ту же фотографию.

«Ничья, говоришь?» — подписал он снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Следующим соперником Хабиба, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.

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