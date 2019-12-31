Путилин: мы будем развивать профессиональный муай-тай

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин рассказал о планах федерации на 2020 год. По его словам, одним из приоритетных направлений станет развитие профессионального муай-тай.

«Одна из ключевых наших задач — продвигать тайский бокс в медийном пространстве, а для этого более привлекательно профессиональное направление. Международная федерация любительского муай-тай IFMA объединилась с организацией, развивающей профессиональный муай-тай, WMC, и теперь контролирует оба направления.

На всероссийском уровне мы также планируем развивать профессиональный муай-тай и ввели новые дисциплины. Отличия касаются правил, количества раундов, используемой экипировки, а также системы розыгрыша спортивных званий и турниров. Кроме того ведётся большая подготовительная работа, связанная с ведением рейтинга спортсменов, рейтинга судей и сертификацией тренерского состава.

Муай-тай не только спортивное направление. Он широко представлен во многих фитнес-клубах. Нам не безразличен уровень преподавания тайского бокса даже в массовом спорте, который отличается от спорта высших достижений. Федерация ставит задачи соблюдения традиций, повышения технического уровня тренеров в фитнес-индустрии», — сказал он.