Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Президент UFC рассказал о планах Макгрегора на 2020-й

Президент UFC рассказал о планах Макгрегора на 2020-й
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, с кем в 2020 году планирует подраться ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях. Напомним, имя следующего соперника Макгрегора уже известно: им станет американец Дональд Серроне. Бойцы выйдут в октагон 18 января.

«Конор хочет провести три боя в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу (Нурмагомедову. — Прим. «Чемпионата») и отнять у Хорхе Масвидаля пояс BMF (главного засранца. — Прим. «Чемпионата»).

Думаю, все знают, какое у меня мнение по поводу боя Конора и Хорхе. Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: думаешь, я не смогу побить Масвидаля? Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем этот бой?» — приводит слова Уайта ESPN.

31-летний Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

Хабиб оказался ниже Макгрегора в списке лучших бойцов десятилетия по версии MMA Junkie
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019