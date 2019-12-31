Президент UFC рассказал о планах Макгрегора на 2020-й

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, с кем в 2020 году планирует подраться ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях. Напомним, имя следующего соперника Макгрегора уже известно: им станет американец Дональд Серроне. Бойцы выйдут в октагон 18 января.
«Конор хочет провести три боя в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу (Нурмагомедову. — Прим. «Чемпионата») и отнять у Хорхе Масвидаля пояс BMF (главного засранца. — Прим. «Чемпионата»).
Думаю, все знают, какое у меня мнение по поводу боя Конора и Хорхе. Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: думаешь, я не смогу побить Масвидаля? Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем этот бой?» — приводит слова Уайта ESPN.
31-летний Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.
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