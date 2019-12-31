Харитонов — о братьях Емельяненко: если бы не Фёдор, Александр сидел бы до сих пор

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что, невзирая на обиду, Александр Емельяненко должен быть благодарен своему брату Фёдору. По словам Харитонова, если бы не тот, Александр до сих пор находился бы в местах лишения свободы.

«Александр хайпует и всё такое, это его дело, его личная жизнь. Никого не учу, но просто говорю о том, что всего этого не было бы, если бы не было Фёдора. Сейчас Александр везде высказывается, говорит, что Фёдор никак ему не помог. Я-то хорошо помню, как Фёдор ему помогал. Когда Александр отбывал первый срок, Фёдор поругался со многими друзьями, чтобы вытянуть Александра. Друзья говорили, что никого не собираются вытаскивать, потому что Александр такой-то и такой-то, это привело к ссорам. Фёдор сделал всё для того, чтобы Саша вышел, но уже через других людей. Как-то так.



Если бы не Фёдор, Александр сидел бы до сих пор. До сих пор не вышел бы после первого срока. Он сидел очень плохо, дебоширил. Раскрутился бы на второй, а потом на третий срок. Я так думаю. Многие близкие друзья предрекали Фёдору такой исход. Тем не менее он со всеми переругался, но сделал всё ради того, чтобы Александр вышел. Второй срок — другая история, но в случае с первым Фёдор помог Александру выйти и начать сразу заниматься спортом», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».