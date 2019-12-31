Отец Хабиба против боя Кадырова с А. Емельяненко

Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выступает против проведения боя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Ранее политик вызвал Емельяненко на бой, а тот согласился встретиться с Кадыровым на ринге.

«В этом бою может быть всё, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадёт, как это скажется на его республике? Этот бой не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».