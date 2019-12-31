Уаллин заинтересован в поединке с Диллианом Уайтом
Промоутер шведского тяжеловеса Отто Уаллина выразил заинтересованность в организации поединка своего подопечного с британцем Диллианом Уайтом.
«Отто — один из лучших тяжеловесов в мире. Его цель — побеждать лучших в дивизионе и завоевать чемпионский титул. Нам был бы интересен бой с Диллианом Уайтом за пояс временного чемпиона мира по версии WBC», — приводит слова функционера BoxingScene.
Напомним, что Уаллин получил широкую известность в сентябре 2019 года, когда встретился с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Тогда швед навязал сопернику конкурентный бой и проиграл лишь решением судей. Что касается Уайта, то он предыдущий поединок провёл 7 декабря 2019 года, когда победил поляка Мариуша Ваха.
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