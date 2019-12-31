Top Rank проиграла торги по бою Бетербиева

В США прошли промоутерские торги по титульному поединку в полутяжёлом весе. В их ходе определялся организатор боя чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с официальным претендентом на пояс Мэем Фаньлуном. В итоге торги были выиграны китайской стороной, которая предложила $ 1,9 млн. Представители Top Rank предлагали сумму в $ 1,35 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Таким образом, встреча Бетербиев — Фаньлун состоится, вероятнее всего, в Китае. Ожидается, что она пройдёт весной 2020 года.

Напомним, россиянин провёл предыдущий поединок в октябре 2019 года. На вечере бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям (IBF, WBC).